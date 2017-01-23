Андрей Перечицкий (kronos) wrote,
Андрей Перечицкий
kronos

Самые маленькие вагоны московского метро



Длина "классического" метровагона - 19 метров. За исключением вагонов типа Русич, в отечественном метровагоностроении эта длина остаётся в целом неизменной. В 19-метровом вагоне с каждой стороны по 4 двери. Однако, есть и такие, где с каждой стороны по две двери, а сам корпус короче. Что это и зачем нужны такие вагоны? Сейчас расскажу



1. Всего их два - это вагоны 3403 и 3477


2. Оба вагона работали на Арбатско-Покровской линии и эксплуатировались в депо "Измайлово"


3403 был построен в 1966, 3477 - в 1967. В 2004 оба вагона были списаны, укорочены и переданы центру кинологической службы московского метрополитена.

Само же укорачивание вагонов, скорее всего, было обусловлено тем, что вагоны перевозились в ЦКС автотранспортом, а со стандартным габаритом это делать сложнее.

3. В вагонах установлены разные виды сидений из тех, что встречаются в метро. Сидений из Русича, по понятным причинам, нет.


4. Использование же именно пары вагонов, а не одного, обусловлено необходимостью тренировки собак для перехода между вагонами через торцевые двери


5.


6. =) Юмористы


7. Автосцепке Шарфенберга уже не придётся ни с чем сцепляться


8. В ЦКС есть и свой собственный эскалатор. Естественно, неработающий. Причины его существования понятны


9. Если вы увидите в метро кинолога на службе - будьте уверены, он вместе с собакой не раз тренировался здесь


10. Однако, патрулировать станцию сам по себе кинолог не может, только в сопровождении постового полицейского


11.


12.


При сходе с эскалатора проводник чуть приподнимает собаку, чтобы лапы не угодили между ступеней. Кинолог либо использует ручки на шлейке, либо пропускает поводок под животом собаки - всё индивидуально

13.


14. А вот шлейки - по бренд-буку



15. Работа кинологов - нужная и важная вещь. Ничего вернее и надежнее собачьего носа до сих пор не придумали


16. Спасибо за внимание! Осторожно, двери закрываются!



Напоминаю, что всё самое оперативное я публикую в Твиттере.

Кроме того, меня можно найти в Facebook и VK.

А для любителей квадратных фото есть Инстаграм.

С недавнего времени есть ещё и канал на YouTube, подписывайтесь что-ли :)

Подключайтесь!



Tags: метро, собаки, фото

Recent Posts from This Journal

  • Кекс с сюрпризом

    Я регулярно хожу в продуктовые магазины (неожиданно, правда? :)) и частенько смотрю на состав разных продуктов. Я не из тех, кто впадает в панику,…

  • Кино и пришельцы

    ​"Неопознанный летающий объект приземлился на территории московского района Чертаново" - примерно такие слова звучат в начале трейлера фильма…

  • А вы бы позвонили?

    Вчера один мой друг задал мне вопрос - "если перед тобой из стороны в сторону едет машина, крутая машина, то тормозит, то ускоряется, неадекватно…

promo kronos december 15, 2014 10:01 34
Buy for 30 tokens
Там, где ночуют не только поезда
Кассы, вагоны, станции, эскалаторы - это та малая часть метро, которую видят пассажиры. Так сказать, вершина айсберга. Давайте немного посмотрим на "обратную" сторону метрополитена. На днях мне удалось посетить электродепо "Печатники", обслуживающее Люблинско-Дмитровскую (10) линию московского…
  • Post a new comment

    Error

    switch
    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 15 comments