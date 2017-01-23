Самые маленькие вагоны московского метро

Кекс с сюрпризом Я регулярно хожу в продуктовые магазины (неожиданно, правда? :)) и частенько смотрю на состав разных продуктов. Я не из тех, кто впадает в панику,…

Кино и пришельцы ​"Неопознанный летающий объект приземлился на территории московского района Чертаново" - примерно такие слова звучат в начале трейлера фильма…