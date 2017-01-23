Самые маленькие вагоны московского метро

Длина "классического" метровагона - 19 метров. За исключением вагонов типа Русич, в отечественном метровагоностроении эта длина остаётся в целом неизменной. В 19-метровом вагоне с каждой стороны по 4 двери. Однако, есть и такие, где с каждой стороны по две двери, а сам корпус короче. Что это и зачем нужны такие вагоны? Сейчас расскажу
1. Всего их два - это вагоны 3403 и 3477
2. Оба вагона работали на Арбатско-Покровской линии и эксплуатировались в депо "Измайлово"
3403 был построен в 1966, 3477 - в 1967. В 2004 оба вагона были списаны, укорочены и переданы центру кинологической службы московского метрополитена.
Само же укорачивание вагонов, скорее всего, было обусловлено тем, что вагоны перевозились в ЦКС автотранспортом, а со стандартным габаритом это делать сложнее.
3. В вагонах установлены разные виды сидений из тех, что встречаются в метро. Сидений из Русича, по понятным причинам, нет.
4. Использование же именно пары вагонов, а не одного, обусловлено необходимостью тренировки собак для перехода между вагонами через торцевые двери
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6. =) Юмористы
7. Автосцепке Шарфенберга уже не придётся ни с чем сцепляться
8. В ЦКС есть и свой собственный эскалатор. Естественно, неработающий. Причины его существования понятны
9. Если вы увидите в метро кинолога на службе - будьте уверены, он вместе с собакой не раз тренировался здесь
10. Однако, патрулировать станцию сам по себе кинолог не может, только в сопровождении постового полицейского
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При сходе с эскалатора проводник чуть приподнимает собаку, чтобы лапы не угодили между ступеней. Кинолог либо использует ручки на шлейке, либо пропускает поводок под животом собаки - всё индивидуально
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14. А вот шлейки - по бренд-буку
15. Работа кинологов - нужная и важная вещь. Ничего вернее и надежнее собачьего носа до сих пор не придумали
16. Спасибо за внимание! Осторожно, двери закрываются!
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